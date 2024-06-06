影／賓士皮卡追撞停等紅燈4輛車 如保齡球擊倒球瓶…驚悚畫面曝光

屏東縣潮州鎮延平路與屏75線路口今天上午發生追撞交通事故，1輛賓士皮卡車自後方撞上在路口停等紅燈的4輛休旅車及廂型車，監視畫面顯示，皮卡車宛如保齡球般將前方車輛撞得四散；當地是台88線進入潮州鎮的重要路口，正逢上班交通尖峰時段，一度造成回堵，幸5名駕駛中4人無礙，被撞1人輕傷，均無酒駕。

警方調查，今天上午7點55分許獲報在潮州鎮延平路與屏75線路口發生交通事故，現場4部自小客在路口等紅燈時，遭後方40歲的黃姓男子駕駛的黑色賓士皮卡車追撞，該輛皮卡有柴油引擎的高扭力和馬力，前方停等的都是休旅車和廂型車，仍被撞得四散。

警方指出，其中被撞的1名駕駛人受傷送醫，經檢測5位駕駛人酒測值0，呼籲駕駛車輛應隨時注意前方狀況，保持安全距離，以策安全。肇事的黃姓駕駛表示是自己精神不濟，未注意前方車況，車子沒有煞車失靈，會負起所有賠償責任。