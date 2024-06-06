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影／3歲童頭血流不止母求助 警騎車開道6分鐘衝到醫院急救

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中1名3歲童在家受傷頭流血不止，母親急著要帶去醫院，途中遇到巡邏女警向對方求助，女警騎警用機車鳴警笛開道，原本車程15分鐘，6分鐘騎到醫院急救，治療後已無大礙。

台中市清水警分局大秀派出所警員陳玫翎日前晚上騎警用機車巡經清水區五權南路與民享路口，突有女子騎車後載另名女子抱著兒童靠近求助。

騎車婦人是兒童的姑姑，她說兒童在家不慎頭部撞到桌角，前額頭傷口流血不止，兒童母親發現後立即騎車由姑姑抱著兒童載往醫院救治，適逢下班尖峰時刻，車輛多，車速緩慢，母親心急如焚，途中見女警正路過該路口，立即上前請求警方協助。

女警檢視兒童傷口血流不止，立即開啟警示燈、鳴警報器開道護送，曾姓母親騎車緊跟後方，順利經過數個交通擁塞路段，約6分鐘後平安抵達梧棲童綜合醫院，大幅縮短急救時間，兒童經緊急就醫後，無大礙已返家休息，兒童母親事後向警方致謝。

大秀派出所長陳俊佑表示，民眾若身體不適應向119救護人員請求協助，為民服務是警察工作的一環，民眾若遇到緊急狀況向警方求助，更是義不容辭，立即判斷緊急協助民眾就醫，他提醒用路人，如路上聽聞救護車、警車或其他公務車鳴笛聲，應注意鳴笛車輛行經方向並減速讓行。

台中市清水警分局警員巡邏遇到求助婦人，她抱著頭流血小孩要到醫院，警員騎車開道護送到醫院。圖／警方提供
台中市清水警分局警員巡邏遇到求助婦人，她抱著頭流血小孩要到醫院，警員騎車開道護送到醫院。圖／警方提供

女警 警用機車

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