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趕上班電梯卡太久急催促 聽到鄰居回一句他突暴怒打人
48歲林姓男子跟簡姓男子同住在高雄三民區某間大樓5、6樓，去年6月30日上午7時許上班時間，林男趕著上班朝簡男大喊「趕快，要上班了」，簡回一句「兇什麼」惹得林男不滿，衝上樓痛打簡男，高雄地檢署偵結，今依傷害罪嫌起訴林男。
檢方調查，林男、簡男為同棟大樓上下層樓鄰居，案發當時林男趕著上班，電梯卻一直停在6樓，當時人在5樓的林男，朝著6樓大喊「趕快，要上班了」。
人在6樓的簡男聽到林男大喊，隨即回了一句「你在兇什麼」，林男聽到後更加不滿，衝上樓爆打簡男，林妻見林男、簡男爆發衝突，上樓將兩人拉開。
本以為衝突結束，沒料林男見簡男坐電梯下樓，兩人在1樓再次碰面，又爆發衝突，林又繼續徒手痛打簡男，簡事後驗傷有頭部擦挫傷、暈眩等傷害，氣得對林男提告傷害。
雄檢偵辦時，林男坦承毆打簡男，檢方依據簡妻證詞及1樓監視器畫面，認定林男構成傷害，偵結將他起訴。
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