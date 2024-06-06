影／小琉球夏日旅遊熱衍生交通亂象 聯合稽查一天告發58件機車違規

屏東離島小琉球進入夏日旅遊旺季，由於日前發生機車騎士未戴安全帽自撞死亡事故，近期假日湧入大量觀光客，衍生機車族違規騎乘、水上活動業者非法改裝貨車車斗載人等亂象，東港警分局昨天與屏東監理站展開聯合稽查，取締非法改裝車輛及未戴安全帽等違規，共開出58張罰單，其中52件未戴安全帽及6件無照駕駛。

屏東監理站表示，小琉球道路上下起伏又彎曲，遊客對路況又不熟，騎乘機車未戴安全帽很危險，雖然天氣炎熱，戴安全帽容易出汗，但如果發生交通事故，有安全帽保護可降低頭部遭受重創的風險，另發現有業者違規改裝小貨車車斗載客，對乘客安全沒有保障，一併取締，一般交通違規外，如有違規營業利用自用車從事運輸業，一經查獲，將依公路法第77條第2項規定重罰。

屏東監理站提醒，夏日是小琉球旅遊旺季，遊客租借機車時，除選擇喜愛的車種外，記得核對行照是否與車輛廠牌、顏色、車種是否相同，騎乘時仍需注意交通規則，不因離島而有不同，保障自身安全才可玩的開心又放心；也提醒租車業者，應將車輛保養維持車輛良好的行車狀況，並勿改裝車輛，如出事故因小失大、得不償失。

琉球鄉民蔡天旺說，機車是島民的主要代步工具，因應龐大遊客量的機車出租業興盛，一到旅遊旺季，遊客騎乘出租機車穿梭大街小巷的場景，是在地特有的風景，因路程短、天氣炎熱多未戴安全帽，雖因路窄速度不快，多是小型交通事故，但給人「化外之地」的不好印象，去年曾發生遊客騎車擦撞死亡事故，日前也有居民騎車自撞死亡，支持強力取締。