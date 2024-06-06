影／高雄奧迪左轉無視斑馬線行人 他閃不掉慘被撞飛受傷畫面曝

陳姓男子駕駛奧迪休旅車今天上午6時許沿高雄市錦田路欲左轉五甲二路時，未注意走在斑馬線上的黃姓男子，直接將黃撞飛在地，導致黃手腳多處擦挫傷，陳聲稱當時未看到黃過馬路，雖無酒駕，但警方初判陳未禮讓行人，將先開罰。

警方調查，陳姓男子（48歲）今天上午6時許，駕駛奧迪休旅車沿錦田路北向南左轉五甲二路時，當時黃姓男子（56歲）徒步走在斑馬線上，陳左轉時未看到黃男，直接將黃撞飛，黃摔落地面，導致手腳多處擦挫傷。

警消獲報趕抵現場，救護員先將受傷的黃送醫治療，所幸無生命危險；陳經警方酒測，無酒駕行為。

警方事後調閱事故現場附近監視器，發現陳駕車左轉時未禮讓行人黃男，先依道路交通管理處罰交條例第44條2項，駕駛人行近行人穿越道，不暫停讓行人，先開出可處1200元以上6000元的罰單；詳細肇責由交大警方釐清。