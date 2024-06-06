下馬威？北市警局長李西河今布達 蔣萬安給任務：須做出績效

蔣萬安上午出席勞動安全獎頒獎。記者林麗玉／攝影

新任台北市警察局長李西河今天將上任。市長蔣萬安下午將出席布達儀式，蔣萬安受訪表示，日前他與李西河見面氣氛很正常，不過他也有跟新局長李西河提到對警政業務、治安、市政推動的要求，並說，「接下來就看局長的各項表現」，「該交代的都有交代與提點，上任之後，必須落實及作出績效」。

台北市警察局長人事風波，因先前爆出原本內政部提供兩個人選名單給蔣萬安圈選，蔣萬安圈選的是警專校長方仰寧，但最後發布人事卻是前警政署副署長李西河接任，傳出蔣萬安對此人事決策過程相當不滿。

警政署長張榮興周一特別安排李西河蔣萬安見面，蔣萬安表示，當天的氣氛都很正常，最主要就是署長聯繫見面，他認為最重要，就是盡快讓台北市的警政業務順利銜接，各項業務能順利推動。

媒體也問蔣萬安，當天是否有交代對北市警政業務期許及要求？蔣說，周一的時候，警政署長張榮興有帶李西河來見面，當天見面他有跟李西河提到，各項台北市政、及警政業務的推動的重點，該交代的，都有交代與提點，上任之後，必須落實及作出績效。

蔣萬安也透露，他也有跟李西河提點對治安的要求，蔣說，他有提到，對於各項警政業務的重點，特別是台北市是首都、首善之都，各項結合市政、或交通、治安、警紀等，各項有需要，接下來局長必須要去落實，要做出績效，都有一一告知，接下來就看局長的各項表現。

由於近期又爆發松山分局有員警涉及包庇應召集團，蔣說，當然最重要，警紀問題，他當天也有跟李西河說，上任之後，很重要的一項重點，就是必須要整治警紀，也就是不要讓個別員警的問題，打擊員警士氣，要讓市民安心。