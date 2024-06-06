桃園工廠火警燒整晚 起火原因是否違反空汙法待釐清

桃園楊梅獅一路上環保公司工廠，昨晚11點27分突然發生大火，消防人員緊急到場灌救，歷經6小時撲滅，持續處理殘火中。桃園環保局表示，火災現場為塑膠製品製造業，不是毒化物列管場所，後續將釐清起火原因是否構成空氣汙染防治法違規要件，將找消防局查明起火原因。

楊梅獅一路上的環保公司昨晚起火燃燒柴油及塑膠粒等，燃燒面積約1500平方公尺，現場飄出濃濃黑煙及火光，消防人員花約6小時才完成灌救。

桃園環保局表示，火災現場為塑膠製品製造業，不是毒化物列管場所，凌晨1點10分抵達現場周界監測，於上、下風處量測監測結果上風處0.701ppm 、下風處0.868ppm，巡視外場未有消防廢水排出。

環保局說，凌晨2點30分在青山一街量測監測結果為0.741ppm 、下風處0.836ppm，數值算低，後為釐清起火原因是否構成空氣汙染防制法第32條第1項違規要件，將去函消防局查明起火原因。

環保局表示，火災後產生廢棄物，仍責成業者委託主管機關核准設立合法清除、處理機構，妥善清理廢棄物，並留存清運聯單備查。