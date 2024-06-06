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又是打賭敢不敢…空軍士兵泳渡基隆河失蹤 搜救36小時無果

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

國軍江姓、田姓表兄弟前晚在台北市美堤河濱公園飲酒，江男戲稱「游到對岸折返」後入水，失蹤河中央，搜救隊打撈至今仍未果，警方對田男及江男家屬製作筆錄調查，初步排除表兄弟間有嫌隙，江男目前生死不明，後續可能以失蹤案辦理。

台北市消防局表示，6月4日晚上9時50分獲報，中山區美堤河濱公園有男子跳河，派員出動打撈搜救。據悉，27歲江男是空軍總司令部人員，表弟田男是陸戰隊員，2人平時偶爾相約聚會，6月4日晚間輾轉到美堤河濱公園飲酒聊天，江男落水後田男即報案求助，並待在原地。

田男指稱，案發前他和江男在河濱公園飲酒聊天，幾瓶啤酒下肚，江男興起戲稱「敢不敢游到對岸折返？」隨後入水游向對岸，當晚約9時45分時目視江男游至基隆河中央，後續因天色昏暗，不見人影，他旋即於9時50分撥打119求助。

由於現場缺乏監視器畫面輔助，案發過程僅有田男供述，警方謹慎不排除任何可能，介入後已通知田男、江男母親及姊姊到案配合調查，江男家屬初步僅對兄弟倆開玩笑釀禍感到無奈，指出兄弟倆平時感情好，對於田男說法無異議。

江男落水後至今行蹤成謎、生死不明，因基隆河沿岸偶有民眾落水案發生，搜救人員研判，若江男順利自救，應會想辦法聯繫家人，若是昏迷卡在岸邊，昨也已大範圍搜索過案發地上下游沿岸。

若江男已不幸死亡，他非自高處墜落，不會「插在河底」，可能沿基隆河往下游漂，另考量近日天氣氣候不佳等，現場搜救行動將由指揮官視情況調整或結束，若遲未尋獲江男，警方也不排除後續將依失蹤案處理。

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國軍江姓、田姓表兄弟前晚在台北市美堤河濱公園飲酒，江男戲稱「游到對岸折返」後入水，失蹤河中央。記者李隆揆／翻攝
國軍江姓、田姓表兄弟前晚在台北市美堤河濱公園飲酒，江男戲稱「游到對岸折返」後入水，失蹤河中央。記者李隆揆／翻攝

國軍 基隆 失蹤 酒精

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