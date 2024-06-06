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影／女車手被誘出面交100萬 樹林警一查赫見她背9條通緝

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

顏姓女子今年4月中旬當車手被警逮捕，警方盤查身分赫見顏女因竊盜、詐欺被9縣市地檢署、法院發布通緝，當場上銬帶回查辦，警詢後依詐欺送辦，另9案依法解送歸案。樹林警向上溯源，上個月循線逮捕詐團收水手及車手共4人，依法究辦。

據了解，被害人方姓老翁（70歲）去年10月透過臉書看到一則投資廣告，內容介紹投資飆股保證穩賺不賠，高額獲利。方姓老翁不疑有他依指示加入LINE投資群組，一步步陷入詐團陷阱。

詐團以認購股票及協助出金為由，多次騙得方姓老翁面交投資，期間方姓老翁一度覺得有異，但見帳面虛假獲利，仍選擇相信持續交付投資，前後14次交付詐團共計2757萬元。今年4月中旬，方姓老翁欲出金，詐團要求方姓老翁繳納100萬保證金，老翁才相信被騙報警處理。

今年4月19日晚上8時許，方姓老翁助警誘出詐團成員，於新北市樹林區三福街一家便利商店面交100萬。樹林警埋伏在旁，趁車手顏女（28歲）取款之際衝前逮人，經警盤查身分，赫見顏女因6案詐欺、3案竊盜等罪，分別被台北、新北、臺中、雲林、臺南、高雄、花蓮地檢及臺北、新北地方發布通緝，當場上銬帶回查辦。

偵詢時顏女坦承犯行，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦，另9案則依法解送歸案。樹林警持續向上溯源，上個月3、4、29等日循線追捕收水手陳男、車手趙、劉、何3男，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

樹林警方表示，新北市今年度迄今已查獲假投資詐騙集團73件674人，查緝詐欺車手484人、瓦解機（水）房12處，查扣不法所得5億1682萬多元、車輛10輛、房屋土地共26處，呼籲民眾切勿以身試法。

樹林警分局長林國民表示，詐團常以「穩賺不賠」、「低成本高收入」、「投資虛擬幣無風險」等假投資話術誆騙被害人。呼籲民眾，千萬不要輕信來源不明的投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」或下載不明投資APP軟體進行投資極有可能為詐騙，民眾有任何詐騙相關問題，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線洽詢，期盼警民攜手合作打擊詐騙集團。

新北市樹林警方在今年4、5兩月逮捕1名收水手、4名車手，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方在今年4、5兩月逮捕1名收水手、4名車手，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方在今年4、5兩月逮捕1名收水手、4名車手，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方在今年4、5兩月逮捕1名收水手、4名車手，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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新北市樹林警方在今年4、5兩月逮捕1名收水手、4名車手，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方在今年4、5兩月逮捕1名收水手、4名車手，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方在今年4、5兩月逮捕1名收水手、4名車手，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

詐欺 詐騙集團 車手 通緝

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