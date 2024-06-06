出動大鋼牙、美洲豹 楊梅幼獅工業區環保工廠燒整晚…持續處理殘火中

桃園楊梅獅一路上環保公司工廠，昨晚11點27分突然發生大火人員緊急到場灌救，歷經6小時時間撲滅，殘火處理中。記者翁唯真／翻攝

桃園楊梅獅一路上一家環保公司工廠，昨晚11點27分突然發生大火人員緊急到場灌救，歷經6小時，火勢於上午5時39分許撲滅，現在持續處理殘火中，現場燃燒塑膠粒及柴油等，詳細起火原因消防火調科調查釐清中。

昨晚工廠起火，消防單位收到大量報案電話，工廠現場冒出濃濃黑煙，烈焰紅光漫步天際，許多民眾也紛紛拍照於網路上討論。

現場燃燒地上1層鐵皮結構建築物，現場無危險物品，燃燒工廠內塑膠粒、堆高機2部、柴油10公升，燃燒面積初估1500平方公尺。出動有3台重機具大鋼牙1部、挖土機2部，及高效能化學消防車「美洲豹」協助救災。

消防第二大隊表示，火勢於今凌晨1時46分控制，上午5時39分撲滅，目前殘水處理中，所幸無人員受傷受困，共出動消防人員103名、義消人員19名、消防車43輛、救護車1輛，詳細起火原因調查釐清中。