台南新營父子夜暮抓魚 父失足落水送醫不治

台南市新營區一對張姓父子，昨天晚間跑到北門區五王大橋新圍抽水站附近抓魚，張男疑似拋網時不慎失足跌落水中，同行的15歲兒子趕緊通報警消，消防隊員下船艇救人，發現時張男身上被漁網纏繞，已經沒了生命跡象，送往佳里奇美醫院救治，最後仍回天乏術。

台南市消防局5日晚間9時39分接獲報案，北門區五王大橋附近河道有溺水事件，出動學甲中隊、北門分隊等共6車12人2艇趕赴現場，抵達新圍抽水站時，一名15歲張姓小弟驚慌地向警消表示父親落水不見蹤影。

據了解，40歲張男開車載著15歲兒子從新營跑到事發地抓魚，張男選好地點撒網，疑似重心不穩，整個人跌了下去，又被漁網卡住難以動彈，沒多久水面就不見人影，張男兒子看到大驚失色，連忙報案。

警消昨晚9時56分到場後先沿著岸邊搜尋，10時26分再下船艇從水上搜救，在11時11分發現張男已經沒了呼吸心跳，拉上岸後立刻送往佳里奇美醫院，但仍不治身亡，後續將由轄區學甲警方調查以釐清事發過程及原因。