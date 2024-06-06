影／匯500萬購屋金還堅信未受騙 北市女見受款帳戶異常傻了

鄒姓女子日前在銀行稱要買房準備匯款500萬元，卻無法說明購屋細節，銀行行員發現異狀報警處理，鄒女見員警到場仍否認遭詐，對員警說「我知道你們只是小心」，直到行員查出受款帳戶已有多筆異常交易，鄒女才驚覺受騙，打消匯款念頭。

據悉，鄒女5月22日下午3時到台北市松山區某國泰世華銀行分行準備匯款500萬元，稱是要向丈夫的朋友購屋，需支付500萬元訂金，行員見其準備匯出巨款，進一步關懷提問，卻發現鄒女對於購屋細節交代不清，貌似遭遇詐騙，即通報警方到場協處。

轄區松山派出所員警到場後，見鄒女無法回答購屋細節，且尚未與人簽訂購屋合約，初判鄒女確實遭遇詐騙，說明常見詐騙手法及案例，鄒女仍堅稱對方是丈夫朋友，不認為會被騙，堅決要匯款，並稱「說我知道你們只是小心」，員警也無奈說明「真的太多人被騙了。」

所幸行員進一步查詢後，發現鄒女準備匯款的受款帳戶，此前已多次遭通報有異常交易，鄒女才發覺異狀，驚覺差點受騙上當，打消匯款念頭。

警方表示，員警初判鄒女遭遇假投資詐騙，尤其近期詐騙集團為避免受害人經銀行、警方攔阻匯款，行騙時會特別準備一套說詞，供被害人在受關懷提問時敷衍帶過，以利匯款成功，民眾不可不慎，如有疑問可撥打165及110專線查證。