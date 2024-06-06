失業男騎單車又偷又搶 北市女警遭撞傷仍緊追逮人

台北市大同警分局昨早獲報，一名少女在路口等紅燈時遭騎乘單車的男子搶走手機，通報各警所巡查圍捕，建成派出所一名女警在重慶北路巷弄發現男子蹤影，上前追捕時遭男子碰撞受傷，所幸警網趕抵現場，順利逮捕涉案男子，也查出他另竊取一名保全手機，依法送辦。

警方調查，大同分局警方6月5日上午6時許獲報，一名少女指稱在大同區重慶北路、民權西路口等紅燈準備過馬路，突遭騎乘單車同樣準備過馬路的男子搶走手中手機，男子隨後趁號誌轉錄，騎車加速逃離。

被害少女指出，犯嫌頭戴灰色鴨舌帽，騎乘紅色腳踏車，警方獲報通報鄰近派出所出動巡查圍捕，其中，建成派出所陳姓女警恰好因偵辦刑案身穿便服在警所內調閱監視器畫面，獲悉後也騎乘機車出動巡查，在重慶北路巷弄內發現犯嫌身影，立刻追上前盤查。

未料，犯嫌見陳員追捕仍不從，甚至騎車碰撞陳員，導致陳員受擦傷，所幸線上警網及時趕到，順利壓制逮捕犯嫌，員警另查出犯嫌行搶後又到承德路上某大樓假裝問路，趁陳姓保全不備，竊走對方放在值班台上的手機。

據悉，39歲游男長期情緒不穩，多次酒後駕車遭法辦，也多次行竊遭逮，曾在美髮店上班，與同事發生爭吵後撂話「跟我玩，你會哭」，挨告恐嚇危害安全罪，也曾涉及性騷案件，此次行搶落網，游男稱因近日失業，心情不好又缺錢花用所以犯案。

警方表示，全案詢後依搶奪、竊盜罪嫌將游男移送士林地檢署偵辦，呼籲民眾勿因一時貪念犯案，出門在外也因隨時注意周遭狀況及自身財物安全，避免遭宵小盯上。