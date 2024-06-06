他手機錄警取締白牌車嗆機歪…未達侮辱但這條可治
郭姓男子今年2月見警方在彰化市中正路、永興街路取締白牌車，一旁持手機錄影，經警詢問是否需要協助時，對嗆「站這邊都不行哦......不要在那邊機機歪歪喔」，法官認為，雖未達侮辱公務員程度，但仍觸犯社會秩序維護法，判罰他8000元。
憲法法庭上月24日宣判，刑法侮辱職務罪違憲，只限於當場侮辱公務員足以「妨害執行公務」才構成，但顯然民眾也不是可以在公務員執行職務時為所欲為。
彰化地院簡易庭裁定書指出，今年2月25日上午10時許，郭姓男子於彰化市中正路與永興街路口，見警員正在執行取締白牌車勤務，於是手持行動電話在旁錄影。當警員詢問是否需要協助時，郭男不爽，回嗆「奇怪了，你們彰化的警察幹嘛？站在這邊都不行哦。我外勞膩啊！不要在那邊機機歪歪喔。」
郭男嗆警影片還上傳抖音，警方根據網頁畫面截圖、監視器翻拍畫面等證據，依違反社會秩序維護法妨害公務罪嫌移送法院裁處，法官認為根據社會秩序維護法第85條，「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」，郭男已觸犯此罪，因此論罪科罰，處8000元罰款。
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