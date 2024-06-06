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新竹消防員殉職 蘇一峰提4問、憂同隊出勤的打火英雄PTSD

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

新竹市兩名消防員在大樓火災殉職。胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰在臉書表示，一場悲劇的產生，首要檢討制度是否有問題。一場火災，兩名消防員失去寶貴的性命，不管求救音檔是否外流，都要檢討哪裡可以改進。

蘇一峰提出4個問題，第一，是否人手不足，消防員體力不支？沒人支援接聽對講機？第二，設備是否老舊，對講機通訊品質不佳？第三，濃煙滾滾阻擋視線，焦油造成視線不良，大樓的消防設施是否合格？第四，現場壓力太大，多名住戶受困，消防員犯險二度進入火場搶救，判斷受影響。

他說，其他消防弟兄的心情是否照顧到，創傷後壓力症候群PTSD，自責痛恨的心情，都會讓人生病。「每一位消防弟兄辛苦了！敬禮」。

網友表示，「今日公祭，明日忘記，日復一日」、「每一項都要檢討，才能保護為我們冒生命危險的打火英雄，也才對得起他們」、「希望政府能重視消防英雄」、「哪次出事沒檢討，重點是然後呢」、「真的不要每次只會事後說檢討，但時間過了就忘了」。

蘇一峰表示，一場悲劇的產生，首要檢討制度是否有問題。圖／取自蘇一峰臉書
蘇一峰表示，一場悲劇的產生，首要檢討制度是否有問題。圖／取自蘇一峰臉書

創傷後壓力症候群 消防員 火災 蘇一峰

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