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北市驚悚車禍！單車婦去拜拜途中逆向迴轉 遭公車捲入車底1小時

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市萬華區華中橋下，今天晚上6點多發生公車壓傷婦人意外，一名單車女騎士臨時逆向迴轉，不慎擦撞公車遭捲入車底，消防隊獲報，出動機具，逾一小時協助脫困，她命大意識清楚、沒有生命危險，緊急送醫救治。

萬華警方指出，今天晚上6點49分獲報，華中橋下迴轉道有人遭捲入車底，到場發現是大都會客運公車駕駛林男（48歲）跟自行車騎士丁女（76歲）發生擦撞。

丁女人直接被捲入公車底，消防隊見她還有生命跡象，緊急動員千斤頂，孰料公車太重，再出動推高機，經逾一小時，在晚上7點50分將人救出，她意識清楚，緊急送台大醫院。

據了解，丁女當時正要去附近拜拜，孰料疑似騎過頭，直接在迴轉道逆向，不慎擦撞公車左側車身，下一秒連人帶車捲入公車底；詳細肇事原因待進一步釐清。

台北市一名單車女騎士疑在車道逆向迴轉，不慎跟公車擦撞，下一秒連人帶車捲入車底，所幸她命大沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
台北市一名單車女騎士疑在車道逆向迴轉，不慎跟公車擦撞，下一秒連人帶車捲入車底，所幸她命大沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
台北市一名單車女騎士疑在車道逆向迴轉，不慎跟公車擦撞，下一秒連人帶車捲入車底，所幸她命大沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
台北市一名單車女騎士疑在車道逆向迴轉，不慎跟公車擦撞，下一秒連人帶車捲入車底，所幸她命大沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
台北市一名單車女騎士疑在車道逆向迴轉，不慎跟公車擦撞，下一秒連人帶車捲入車底，所幸她命大沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
台北市一名單車女騎士疑在車道逆向迴轉，不慎跟公車擦撞，下一秒連人帶車捲入車底，所幸她命大沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
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台北市一名單車女騎士疑在車道逆向迴轉，不慎跟公車擦撞，下一秒連人帶車捲入車底，所幸她命大沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
台北市一名單車女騎士疑在車道逆向迴轉，不慎跟公車擦撞，下一秒連人帶車捲入車底，所幸她命大沒有生命危險。記者翁至成／翻攝

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