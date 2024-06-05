快訊

罕見震央在彰化和美 規模3.7出現地鳴嚇壞民眾

澳洲青少年鎖定亞洲、女性傷人 台網紅艾庭成受害者

中央社／ 雪梨5日專電

台灣網紅艾庭赴澳洲旅遊遭當地青少年歧視及毆打。圖／翻攝自IG @awu777
台灣網紅艾庭赴澳洲旅遊遭當地青少年歧視及毆打。圖／翻攝自IG @awu777

台灣網紅艾庭赴澳洲旅遊遭當地青少年歧視及毆打，駐布里斯本辦事處通報警方並提供協助，呼籲民眾提高警覺。近年澳洲青少年傷人事件頻傳，部分鎖定亞洲面孔或女性，韓國、台灣及華人留學圈常可見相互提醒「遠離澳洲青少年」。

網紅艾庭今年5月與友人赴布里斯本（Brisbane）旅遊，遭當地青少年歧視語言攻擊和毆打。駐布里斯本辦事處表示，駐處與受攻擊民眾取得聯繫，表達關懷與慰問之意，未來可提供當地律師資訊及相關必要協助，也提醒台灣民眾若遭遇困難或急需急難救助時，可撥打駐處24小時緊急聯絡電話0437921436。

事實上，近年也傳出其他澳洲青少年傷人事件，部分傷人事件甚至鎖定亞洲面孔、女性。去年11月，2名來自墨爾本23歲及32歲韓裔女性於晚間走在雪梨市政廳前，遭一群青少年尾隨，當時她們拿起手機錄影蒐證，但其中1人隨後遭青少年毆打，最後手機也遭搶。

澳洲警方之後透過追蹤遭搶手機逮到傷人的青少年，這起駭人隨機毆打事件影片也在網路瘋傳，韓國、台灣及華人留學圈更是常見相互提醒，「遠離澳洲青少年」。

澳洲地方政府近年也開始注意青少年犯罪問題。布里斯本市政府過去一年在犯罪熱點增加240台監視器，以打擊青少年犯罪。

雪梨台灣留學生李旻庭向中央社分享被澳洲青少年怒罵經歷，他曾在墨爾本的夜店突然被對方謾罵Fuckyou Chink（Chink為對華人的歧視語言）等種族歧視語言，「即使我當時馬上遠離，還是被他尾隨、比中指」。

他也曾在搭乘雪梨輕軌時，突然被車廂內的一群澳洲青少年包圍，即使他立刻下車，這群青少年依舊對著他用力敲打車窗玻璃。

李旻庭認為，任何國家都可能有青少年犯罪，他相信這是少數偶發事件，然而在澳洲的青少年傷人事件中，亞洲人與女性可能較容易成為目標。

澳洲 種族歧視

延伸閱讀

Darren聞孫安佐事件吐人父心情！昔叛逆做這事騙倒父親

為拍片上街抱路人 網紅因「行為不當」被判入監2個月

「應與台灣合作」…澳洲聯邦議員眾院首度聲明 挺台參與WHA

網紅艾庭遊澳遭痛毆 外交部：提供當地律師資訊及協助

相關新聞

「台版藍可兒」彰化母女搭電梯後消失16年 丈夫因修水塔摔死留謎團

彰化縣社頭鄉劉姓婦人2008年1月間與丈夫張男吵架後，晚間帶著年僅4歲的小女兒離家，最後身影是出現在員林市財經大樓監視器...

未拉緊手煞車！司機尿急臨停凱道 巴士滑行180米直撞「總統府花圃」

張姓男子是復康巴士司機，今天下午近3點開車到一半因尿急，臨停總統府前凱達格蘭大道，跑去旁邊228公園公廁上廁所，孰料沒有...

屏東縣某科大驚傳墜樓 58歲男行政助理送醫不治

屏東縣某科技大學今天下午近4點驚傳墜樓，經查是在學校服務約30年行政助理58歲鍾男，不明原因墜樓，一旁捐血車的護理師發現...

當舖人員追債找上作保男 反遭輾壓捲入車底拖行...黑衣人圍聚引糾紛

高雄袁姓男子與同伴，在街頭攔1輛轎車疑要討債，不料遭開車的田姓男子開車輾過，受傷送高醫急救。袁的一群穿黑衣的朋友聞訊趕到...

宜蘭木造平房火警烈焰衝天 8旬老翁受困死亡

宜蘭市慶和街一間木造平房今天傍晚近6點發生火警，濃煙衝天並且冒出熊熊烈火，消防局人員獲報後前往救災，消防局清查發現一名8...

嬤孫相依為命…男童跑出門找嘸阿嬤大哭 警牽小手尋親

桃園市大園區一名7歲男童，昨晚獨自外出找在附近倉庫整理東西的外婆，但男童不熟路況迷路，在街頭號啕大哭，巡邏員警見狀上前關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。