「台版藍可兒」彰化母女搭電梯後消失16年 丈夫因修水塔摔死留謎團

彰化縣社頭鄉劉姓婦人2008年1月間與丈夫張男吵架後，晚間帶著年僅4歲的小女兒離家，最後身影是出現在員林市財經大樓監視器畫面裡，但她們搭電梯到頂樓十一樓後，竟憑空消失，16年至今成謎，被稱為「台灣版藍可兒」案，張男日前也因意外身亡，讓這件奇案留下難解謎團。

2008年1月20日當年才37歲的劉女因丈夫張男會家暴，兩人吵架後，當晚她帶著4歲小女兒離家失蹤，張男向警方報案，警方追查後，同月28日發現劉女機車停在員林市育英路財經大樓前。

警方調閱財經大樓監視器後發現劉女有不尋常的動作，20日當晚8時40分劉女騎機車到大樓門口，停放後未取下鑰匙，直接走進大樓，進入電梯的時間是8時47分30秒，劉婦和女兒進電梯後，劉婦很詭異地先脫掉自己的外套，再脫掉女兒的外套，也把穿在腳下的拖鞋連同兩件外套都棄置在電梯角落，電梯一路上升都沒有別人進入，到頂層11樓後，母女走出電梯，後來就未再看到母女搭電梯下樓，或從大樓離去的畫面，兩人從此消失。

由於2013年21歲的加拿大華裔女大學生藍可兒，在美國塞西爾飯店離奇失蹤，最後卻發現陳屍飯店頂層水塔被發現，由於監控錄像顯示藍可兒死前曾在酒店電梯有怪異舉動，成為奇案，社頭劉女母女離奇失蹤案，也被稱為台灣藍可兒案。

警方當時幾乎把財經大樓「翻遍」，曾查看大樓水塔等處，深怕婦人想不開爬進水塔，但最後並沒什麼發現，警方也曾逐一清查各戶住戶，也沒找到劉婦。

案發至今，彰化警方數度重啟調查，從未放棄清查，最近的一次是2020年時，時任員林警分局偵查隊長的現任彰化警副分局長鐘振邦就曾奉命重新調查。當時清查大樓監視器，發現不是每個樓層都有監視器，如果婦人是走樓梯下來，也可能沒被拍到，警方也曾懷疑是否有人從地下室開車將婦人接走？

鐘振邦說，但經重新檢視財經大樓監視器，確認當時從她進入電梯後，就沒有再走出大樓的影像，警方也曾到劉女婆家及娘家訪查，包括他的丈夫，都未有突破。

警方也曾懷疑，劉婦是為了躲避酗酒會家暴丈夫，而故佈疑陣「搞失蹤」，但清查她的健保卡及信用卡，多年來都沒有使用紀錄。警方還曾去找婦人的兒子，已成年的兒子也說，婦人從未私下和他連絡。

而地方也傳出53歲張男已在去年底為了修家中頂樓的水塔，不慎跌落，頭部重創，傷重不治，此案重大關係人已離世，更讓這起懸案留下一團迷霧。

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