午夜下手！基隆3公車油箱內柴油被偷 警調閱影像鎖定對象追緝

基隆市公車處設在瑞八公路新北瑞芳境內的四腳亭分站，有3輛公車油箱內的柴油被人抽取偷走。新北瑞芳警分局今天接獲報案，前往分站採證，並調閱周邊道路監視器畫面，追查可疑人車，鎖定對象偵辦。

基隆市公車司機今天一早到四腳亭分站發車時，發現公車油料異常，查看站內其他公車，發現共有3輛公車的油料被偷，合計共約620公升，市價1萬6千多元；停在四腳亭分站旁的挖土機油料也被偷。

基隆市公車四腳亭分站位在瑞八公路旁，凌晨1點遭竊賊侵入，偷取露天停放的公車油料。公車司機今早到分站出車時，發現本來應該滿格的油料，竟然已快見底，清查場內公車，發現3輛公車分別被偷走約180、220、220公升柴油。