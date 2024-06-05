當舖人員追債找上作保男 反遭輾壓捲入車底拖行...黑衣人圍聚引糾紛

高雄袁姓男子與同伴，在街頭攔1輛轎車疑要討債，不料遭開車的田姓男子開車輾過，受傷送高醫急救。袁的一群穿黑衣的朋友聞訊趕到引起糾紛，全案由警方調查中。

據了解，田姓男子（20歲）今天下午4時許，駕駛BMW轎車經過高雄市三民區熱河一街與瀋陽街口，遇袁姓男子（21歲）與陳姓男子（25歲）要攔下他的車討債，但他認為欠錢的人是朋友不是他，雙方發生爭執。

田姓男子要開車離去，不料，袁姓男子攔在車前，遭撞倒後遭輾壓成傷。袁的陳姓朋友見狀，立即找來朋友到場，不久約4名黑衣黑衣男趕到現場，雙方發生糾紛。

警、消據報趕到事故現場，立刻將受傷的袁姓男子送往高醫急救，全身多處擦傷，意識清楚，但內臟是否受傷，由醫院檢查中。

警方將田姓男子及袁姓男子的朋友帶回了解，據悉，田的朋友向人借15萬元未還，因袁等人討債，找不到田的朋友，認為田姓男子是擔保人，才在攔車要向田要債，確實原因仍由警方調查。

【中央社】

高雄今天下午發生街頭暴力，田姓男子幫友人作保被連累遭當鋪追債，田男路遇袁姓、陳姓當鋪人員想開車逃跑，情急致堵人袁男被捲入車底拖行，送醫幸無生命危險，警方到場將相關人員逮捕。

高雄市警察局三民一分局指出，20歲田男的友人向當鋪借了新台幣15萬元，田男當保證人，但田男友人之後卻避不見面，導致當鋪找上田男。

田男今天下午4時許在三民區熱河、瀋陽路口遇到21歲袁姓當鋪人員與25歲陳姓當鋪人員，並遭2人當街圍堵，田男情急下開車逃跑，不料意圖阻擋的袁男直接被捲入車底拖行，路過民眾見狀立刻上前阻止田男車輛，並將袁男拉出報警。

警方到場後先呼叫救護車將袁男送醫，初步診斷為多處擦挫傷，無生命危險；並將現場相關人員帶回釐清，全案依妨害自由、傷害、毀損罪嫌偵辦。