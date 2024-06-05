未拉緊手煞車！司機尿急臨停凱道 巴士滑行180米直撞「總統府花圃」

張姓男子是復康巴士司機，今天下午近3點開車到一半因尿急，臨停總統府前凱達格蘭大道，跑去旁邊228公園公廁上廁所，孰料沒有拉緊手煞車，車子順著斜坡滑行，直接撞上總統府前花圃，府前憲兵見狀嚇得上前查看，赫然發現車內沒有人立刻報警。

警方今天下午2點41分獲報趕抵，正要聯絡駕駛，正巧張男（60歲）上完廁所出來發現「車子不見了」，往前一看驚覺巴士撞到總統府前花圃，立刻上前道歉、解釋。