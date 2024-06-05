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老婦冒雨推車迷路 台南市議員發現通報員警協助返家
台南市議員郭鴻儀昨晚間7點多坐車行經北區西門、和緯路口，發現85歲老婦人推著回收車步行於機慢車道間，由於雨勢不斷、視線昏暗，車流量大，擔心發生意外，立即報警處理。員警到場指揮警示後方車輛，協助婦人將回收物放置路旁適當位置後，以巡邏車載送她返家。
85歲陳姓老婦人昨晚間7點多，從台南市北區住家推回收推車外出收取回收物品，步行至北區西門路與和緯路段，由於晚間雨勢不斷、視線昏暗，往來車流量大、險象環生。
坐車路過市議員郭鴻儀發現老婦身處機慢車道間，擔心發生意外，通報轄區警方處理。市警五分局公園派出所，巡佐葉俊興、警員廖學鴻、杜孟樵獲報前往，指揮管制後方車輛注意行駛。
據了解，陳婦從事資源回收工作，晚間收取回收物品後，拖著推車欲返回住家，因雨勢影響致迷失住家方向，員警協助婦人將回收物放置路旁適當位置後，以巡邏車載送陳婦平安返回住處，並提醒老婦夜間及氣候不佳時，更應多加注意自身安全。
警方說，提醒長者晚間外出或工作，應多穿著色彩鮮豔衣服或配戴反光飾物，加強警示及辨識效果，為降低事故風險，同時更希望所有的用路人，遵守號誌及建立行人專屬路權正確觀念，大家一起敬老、護老，成為長者交通安全的守護神。
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