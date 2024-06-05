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影／天雨路滑...砂石車失控衝下台65線 撞破分隔島擦撞對向來車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區今天下午2時許，有1輛曳引砂石車從台65線高架道路駛下新五路二段時，失控連續衝撞左右兩側分隔島，最後車頭衝出到對向車道，擦撞另1輛路過小貨車，造成司機輕傷送醫。路況已於3時50分排除。

由37歲劉姓司機駕駛的曳引砂石車，2時26分自台65線北向下匝道時，疑因天雨路滑車速太快造成失控，一下到平面道路（新五路）就往右邊衝撞，整輛車不斷跳躍越過分隔島，車頭折向左側，又衝破中央分隔島。

由於中央分隔島比較高，加上速度已降緩，最後只有車頭和2個前輪跨越至對向，卡在分隔島上。過程中由41歲黎姓男子駕駛的小貨車剛好行經，被輕微擦撞到，人受輕傷送至衛福部台北醫院檢查。

這起車禍占用台65線0公里起點雙向內側車道，影響北向下橋車流，一度回堵到新莊二交流道。事故車後來拖離現場，路況於下午3時50分排除。詳細事故原因與肇事責任由警方鑑識調查中。

今天下午2時許，1輛曳引砂石車從台65線高架道路駛下新五路二段時，失控連續衝撞左右兩側分隔島，最後車頭衝出到對向車道，擦撞另1輛路過小貨車，造成司機輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
今天下午2時許，1輛曳引砂石車從台65線高架道路駛下新五路二段時，失控連續衝撞左右兩側分隔島，最後車頭衝出到對向車道，擦撞另1輛路過小貨車，造成司機輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
今天下午2時許，1輛曳引砂石車從台65線高架道路駛下新五路二段時，失控連續衝撞左右兩側分隔島，最後車頭衝出到對向車道，擦撞另1輛路過小貨車，造成司機輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝
今天下午2時許，1輛曳引砂石車從台65線高架道路駛下新五路二段時，失控連續衝撞左右兩側分隔島，最後車頭衝出到對向車道，擦撞另1輛路過小貨車，造成司機輕傷送醫。記者林昭彰／翻攝

失控 車禍

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