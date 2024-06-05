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假冒知名股市投資專家刊廣告 新北婦深信不疑遭詐455萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區79歲呂姓婦人4月間瀏覽臉書時，發現股市投資專家李永年的廣告，呂婦加入投資群組於2個月內陸續面交7次共455萬現金進行投資，欲領回時發現無法出金才驚覺遭騙。海山警方接獲報案請呂婦配合，昨天邀約詐團至家中面交，當場逮捕35歲周姓車手及接應的胡姓監控手，詢後依洗錢、詐欺罪嫌送辦。

據了解，家住板橋的79歲呂姓婦人，今年4月間在臉書上看見股市投資專家李永年的投資廣告，呂婦加入後陸續交付455萬欲投資，不料欲領回時發現無法出金才知遭詐騙，氣得立即至海山分局報案。海山警方受理後要呂婦與詐騙集團周旋，與對方約定昨天上午10時許在住處面交，警方則穿著便衣到場埋伏。

詐騙集團則派遣35歲周姓車手依約到場取款，周男一現身立即被埋伏警方逮捕，另一組警力則至附近超商逮捕負責接應的20歲胡姓監控手，並查扣7千元現金及手機、識別證、收據等證物。警方詢後將2人依洗錢防制法及詐欺罪嫌送辦。

海山分局長陳保緒表示，歹徒常以「穩賺不賠」、「低成本高收入」、「投資虛擬幣無風險」等話術誆騙被害人，呼籲千萬不要輕信來源不明的投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」或下載不明投資APP軟體進行投資極有可能為詐騙，民眾有任何詐騙相關問題，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。

呂婦與詐騙集團透過通訊軟體對話。記者黃子騰／翻攝
呂婦與詐騙集團透過通訊軟體對話。記者黃子騰／翻攝
埋伏警員現身要求出面取款的車手周姓男子勿聲張。記者黃子騰／翻攝
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詐騙集團 車手

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