假冒知名股市投資專家刊廣告 新北婦深信不疑遭詐455萬
新北市板橋區79歲呂姓婦人4月間瀏覽臉書時，發現股市投資專家李永年的廣告，呂婦加入投資群組於2個月內陸續面交7次共455萬現金進行投資，欲領回時發現無法出金才驚覺遭騙。海山警方接獲報案請呂婦配合，昨天邀約詐團至家中面交，當場逮捕35歲周姓車手及接應的胡姓監控手，詢後依洗錢、詐欺罪嫌送辦。
據了解，家住板橋的79歲呂姓婦人，今年4月間在臉書上看見股市投資專家李永年的投資廣告，呂婦加入後陸續交付455萬欲投資，不料欲領回時發現無法出金才知遭詐騙，氣得立即至海山分局報案。海山警方受理後要呂婦與詐騙集團周旋，與對方約定昨天上午10時許在住處面交，警方則穿著便衣到場埋伏。
詐騙集團則派遣35歲周姓車手依約到場取款，周男一現身立即被埋伏警方逮捕，另一組警力則至附近超商逮捕負責接應的20歲胡姓監控手，並查扣7千元現金及手機、識別證、收據等證物。警方詢後將2人依洗錢防制法及詐欺罪嫌送辦。
海山分局長陳保緒表示，歹徒常以「穩賺不賠」、「低成本高收入」、「投資虛擬幣無風險」等話術誆騙被害人，呼籲千萬不要輕信來源不明的投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」或下載不明投資APP軟體進行投資極有可能為詐騙，民眾有任何詐騙相關問題，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言