假冒知名股市投資專家刊廣告 新北婦深信不疑遭詐455萬

新北市板橋區79歲呂姓婦人4月間瀏覽臉書時，發現股市投資專家李永年的廣告，呂婦加入投資群組於2個月內陸續面交7次共455萬現金進行投資，欲領回時發現無法出金才驚覺遭騙。海山警方接獲報案請呂婦配合，昨天邀約詐團至家中面交，當場逮捕35歲周姓車手及接應的胡姓監控手，詢後依洗錢、詐欺罪嫌送辦。

據了解，家住板橋的79歲呂姓婦人，今年4月間在臉書上看見股市投資專家李永年的投資廣告，呂婦加入後陸續交付455萬欲投資，不料欲領回時發現無法出金才知遭詐騙，氣得立即至海山分局報案。海山警方受理後要呂婦與詐騙集團周旋，與對方約定昨天上午10時許在住處面交，警方則穿著便衣到場埋伏。

詐騙集團則派遣35歲周姓車手依約到場取款，周男一現身立即被埋伏警方逮捕，另一組警力則至附近超商逮捕負責接應的20歲胡姓監控手，並查扣7千元現金及手機、識別證、收據等證物。警方詢後將2人依洗錢防制法及詐欺罪嫌送辦。