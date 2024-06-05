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酒駕？國軍女連長自撞電桿險波及民宅 台南警方澄清了
台南市佳里區日前發生一起車禍案件，陳姓女子駕車自撞路旁電桿，車頂凹陷嚴重還差點波及民宅，經查陳女是陸軍564旅連長，休假從高雄回到台南佳里住家卻出車禍，她一度意識昏迷，所幸送醫後已清醒，轉入普通病房治療，有媒體報導她涉及酒駕，轄區佳里分局指出，陳女肇事原因待釐清，但並未酒駕，警方並未依公共危險罪偵辦。
這起車禍發生在6月1日上午7點，南市消防局接獲通報，佳里區佳東路550巷口有自撞事故，派遣佳里分隊前往救援，到場後發現陳女駕駛的轎車失控翻覆，撞上路旁電桿才停下來，她在車上動彈不得、意識模糊。
警消趕緊協助陳女脫困，送往醫院救治，途中查出她的軍職身分，在陸軍564旅擔任連長，警方調查，她的老家就在台南佳里，當天休假開車回家，行經該路段時不知為何發生事故。
醫護人員救治陳女，也依程序抽血檢驗是否有酒精反應，經查後酒精反應微量，未達酒駕標準，也可能是酒精擦拭後抽血殘留，沒有酒駕情事，警方並未依公共危險罪偵辦，媒體錯誤報導造成當事人及警方困擾，後續肇事原因有待警方製作筆錄釐清。
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