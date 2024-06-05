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影／消防替代役打架鬧事又一樁 吃飯爆口角動手...1送醫、1送成功嶺

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

網路今再傳消防替代役打架亂象影片，直指內政消防署竹山消防訓練中心兩名役男因一言不合打架，一旁同袍拉扯勸架起鬨，消訓中心調查後發現是某位役男因精神狀況不佳而出手，目前已將該名替代役男送醫外，打架鬧事的役男會送回成功嶺外，並將追究其責任，絕不包庇，嚴懲不貸。

據了解，今年消防替代役是第一次各縣市消防局的替代役男，社會情形參差不一，全部集中到竹山消訓中心訓練後，由於課目訓練強度大，大家怨聲四起，情緒很不穩定，由於4月間就曾發生役男結訓鬥毆事件，訓練期間對來自各縣市的消防替代役男的生活，進行嚴格管理，有人就是因為管很太嚴，一度甚至有役男因受不了，而有吞洗碗精、洗衣精的不當行發生。

消訓中心指出，役男打架發生在今天中午12時10分左右的用餐時間，兩位役男打完飯後，以乎是一言不合，都還沒用餐，就發生衝突了，今天這位打人的役男是原本就有情緒不佳問題，才會暴怒與人發生衝突，目前已立刻將他送醫院了。

消訓中心並說，但這些1年兵的替代役男　在訓練中心要接受的專業訓練是1個月，所以未來無論他們是從成功嶺出來後，都不會再回到訓練中心，而打架鬧事的役男送回成功嶺後，會在那裡接受1至2個月的加強訓練及輔導，成功嶺期滿後，成功嶺會通知訓練中心，再由訓練中心通知各縣市消防局去成功嶺將役男領回。

穿藍色背心的役男踹人那位情緒不穩，已經被送去成功嶺再訓練。圖／翻攝至黑色豪門企業
穿藍色背心的役男踹人那位情緒不穩，已經被送去成功嶺再訓練。圖／翻攝至黑色豪門企業

成功嶺 替代役男

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