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砂石車疑爆胎自撞 雲林、彰化警車到場竟被後車追撞「擠上分隔島」
今天中午1輛砂石車在彰化、雲林交界處的溪洲大橋疑因爆胎失控，自撞安全島，警方獲報到場協助交通戒護，卻遭後方轎車撞上，造成西螺警分局及彰化北斗警分局巡邏車遭嚴重撞擊變形，轎車及砂石車駕駛輕傷送醫，警方無人受傷，確切肇事原因調查中。
今天中午11點多，連結彰化、雲林的溪洲大橋西螺段發生1起交通事故，1輛砂石車疑因爆胎自撞內側護欄，車上砂石散落，影響雙向車輛通行，雲林西螺及彰化北斗警分局立刻派員到場協助交通戒護，約12時50分，兩輛巡邏車遭後方轎車追撞，撞擊力道猛烈，警方巡邏車被擠上分隔島，兩輛巡邏車都嚴重受損，所幸員警無人受傷。
據了解砂石車駕駛因自撞事故送醫，轎車駕駛也因追撞受傷送醫，均無生命危險，確切肇事原因調查中。
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