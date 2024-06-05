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影／台中私校校車疑擋救護車？ 警查出真相「誤會一場」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市有網友爆料，一輛私立學校的校車行經北屯區文心路、北屯路時，有阻擋救護車情事，引發議論，第五警分局調閱監視器，查出案發時間是4日下午5時許，當時因車流多，導致該輛校車無法禮讓救護車，經警員疏導後，已解除狀況。

第五警分局表示，有關網路社群「記者爆料網」在今天發布一則有關私立學校校車疑阻擋救護車一事，分局得知後展開調查，因該影像為後方車輛所拍攝，未顯示時間且無法判定校車前方路況。

經警方後續調閱周遭路口監視器，終於在2小時內，找出影片拍攝時間是今年6月

4日下午5時55分許，當時該輛私校校車停等紅燈時，後方有一輛救護車準備通過路口，因該行向號誌為紅燈，分局交通疏導崗勤務警員見狀，立即上前疏導。

雖經員警引導文心路車流向前，但校車車體較長，導致儲車空間不足。時值下班交通尖峰時段，北屯路上車流較多，在警方持續引導車流之際，恰逢號誌轉換，因此救護車順利通過該路口，尚無網傳遭阻擋情事。

第五警分局提醒，依據道路交通管理處罰條例第45條第2項規定， 聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照，本案經檢視相關影像並無違反上開規定。

警方呼籲，特種車輛執行緊急任務分秒必爭，如有讓道需求時，敬請用路人協助配合。

台中市一輛私校校車被網友指控4日行經北屯時，未禮讓救護車，警方調查後發現是誤會。圖／讀者提供
台中市一輛私校校車被網友指控4日行經北屯時，未禮讓救護車，警方調查後發現是誤會。圖／讀者提供
台中市一輛私校校車被網友指控4日行經北屯時，未禮讓救護車，警方調查後發現是誤會。圖／讀者提供
台中市一輛私校校車被網友指控4日行經北屯時，未禮讓救護車，警方調查後發現是誤會。圖／讀者提供

救護車 校車

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