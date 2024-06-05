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怪女出沒西門町尾隨陌生人 警帶回派出所管束隔天凌晨5點放人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

一對男女前天深夜在西門町遭不明女子尾隨，男生為了保護女生詢問「怎麼了」，沒想到卻無法溝通，該對男女覺得怪異報警求助，警方趕抵，發現她講的不是中文也不是英文，不斷喃喃自語，於是依法帶回排出所管束，待她狀況較好，隔天凌晨5點多放行離去。

萬華警方指出，3日晚上11點45分獲報，西寧南路上有一對男女遭不明女子尾隨，到場詢問目的，該名女子仍不知所云，員警遂先規勸離開，孰料她持續咆哮、揮舞雙手不聽從警方制止，並推擠員警，警方認為她情緒不穩，有造成公眾通行的危險，依警職法管束，帶回派出所。

警方清查出她身分是高姓女子（52歲），家住新北市，聯絡家人得知「沒有辦法趕來接她」，員警於是將她暫留在派出所，確認她身心靈狀況好轉，隔天凌晨5點多放行她離去。

警方趕抵，發現高姓女子情緒不穩，依法帶回派出所管束。記者翁至成／翻攝
警方趕抵，發現高姓女子情緒不穩，依法帶回派出所管束。記者翁至成／翻攝
警方趕抵，發現高姓女子情緒不穩，依法帶回派出所管束。記者翁至成／翻攝
警方趕抵，發現高姓女子情緒不穩，依法帶回派出所管束。記者翁至成／翻攝

女生 西門町

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