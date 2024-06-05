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唐治平現身士檢撂泰文 質疑「外傳與母爭執」：怎會有人知道

檢警依客觀證據確定死者身分 唐治平若堅持不認母將成「有名無主屍」

TANK消失樂壇10年 罹不治之症病暴瘦 揭心聲：不會好了

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檢警依客觀證據確定死者身分 唐治平若堅持不認母將成「有名無主屍」

聯合報／ 記者林昭彰蕭雅娟／新北即時報導

藝人唐治平的73歲母親前天下午被發現陳屍住家社區頂樓，警方調查後依客觀證據確認身分，檢方昨天也已相驗遺體，唯獨唐治平認為「看起來不是他媽媽」，如果他堅決不認屍，唐母將被列為「有名無主屍」由新北市政府後續處理。

新北市淡水警分局指出，員警接獲報案到場採證，在遺體旁找到疑似死者的門禁磁扣，調閱監視器確認死者從唐治平住家樓層搭電梯上頂樓，未再下樓。

接著用鑑識照片比對身分證檔案、調閱磁扣刷卡紀錄皆吻合，但因唐治平覺得面容等特徵和衣著不像，員警另請死者姪女指認，依客觀證據確認身分，報請士林地檢署司法相驗。

地檢署指出，依照程序，檢方接獲警方報請司法相驗，便會安排時間相驗，若家屬對死因有疑義，或檢察官認為有解剖進一步調查必要，就會暫冰存。唐治平母親死亡案，昨天因直系血親沒到場，未完成認屍，暫冰存在板橋殯儀館

唐治平昨天深夜已到派出所領取暫冰存的文書，預計今下午至士林地檢署，屆時檢察官將確認人別、詢問對於死因有無意見，若無其他問題，由檢察官發出勾選死因的相驗屍體證明書，家屬即可盡速到殯儀館領回遺體，處理死者後事。

若唐治平有意見，將由檢察官指揮後續調查，如果他未到地檢署完成認屍程序，唐母將被列為「有名無主屍」，由新北市政府公告25天，逾期未具領者，檢具地檢署相驗屍體證明書後，由殯儀館代為處理，費用將通知法定繼承人限期繳納，逾期不繳納者，依法移送強制執行。若符合社會救助法無力負擔，得予以減免。

唐治平昨天深夜已到派出所領取遺體暫冰存的文書，如果今天未到地檢署完成認屍程序，唐母將被列為「有名無主屍」由新北市政府後續處理。記者林昭彰／翻攝
唐治平昨天深夜已到派出所領取遺體暫冰存的文書，如果今天未到地檢署完成認屍程序，唐母將被列為「有名無主屍」由新北市政府後續處理。記者林昭彰／翻攝

檢察官 殯儀館

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