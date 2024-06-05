檢警依客觀證據確定死者身分 唐治平若堅持不認母將成「有名無主屍」

藝人唐治平的73歲母親前天下午被發現陳屍住家社區頂樓，警方調查後依客觀證據確認身分，檢方昨天也已相驗遺體，唯獨唐治平認為「看起來不是他媽媽」，如果他堅決不認屍，唐母將被列為「有名無主屍」由新北市政府後續處理。

新北市淡水警分局指出，員警接獲報案到場採證，在遺體旁找到疑似死者的門禁磁扣，調閱監視器確認死者從唐治平住家樓層搭電梯上頂樓，未再下樓。

接著用鑑識照片比對身分證檔案、調閱磁扣刷卡紀錄皆吻合，但因唐治平覺得面容等特徵和衣著不像，員警另請死者姪女指認，依客觀證據確認身分，報請士林地檢署司法相驗。

地檢署指出，依照程序，檢方接獲警方報請司法相驗，便會安排時間相驗，若家屬對死因有疑義，或檢察官認為有解剖進一步調查必要，就會暫冰存。唐治平母親死亡案，昨天因直系血親沒到場，未完成認屍，暫冰存在板橋殯儀館。

唐治平昨天深夜已到派出所領取暫冰存的文書，預計今下午至士林地檢署，屆時檢察官將確認人別、詢問對於死因有無意見，若無其他問題，由檢察官發出勾選死因的相驗屍體證明書，家屬即可盡速到殯儀館領回遺體，處理死者後事。