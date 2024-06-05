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嘉義朴子溪殘缺無名浮屍 解剖初判生前落水溺斃

中央社／ 嘉義市5日電

嘉義縣東石朴子溪南堤岸邊日前發現1具赤裸無名浮屍，全身腐敗，死亡逾7天，檢警今天解剖，初步研判是生前落水溺斃，為中年女性；發現至今已1週，仍無人出面指認。

檢警表示，1名漁民5月30日下午在東石鄉網寮村的朴子溪南堤岸邊附近作業時，發現1具浮屍在水上飄流，通知東石消防分隊，並利用漁民的竹筏，將浮屍打撈上岸；浮屍身上衣物遭海浪沖走，且雙腳膝蓋下全無、雙手僅剩骨頭，疑遭魚群啃食。

檢警於5月31日相驗，浮屍全身腐敗，無法進一步察看身上特徵，死亡時間逾7天，檢警今天會同法醫進行解剖。

檢警指出，死者為1名中年婦人，初步研判為生前落水，死因為溺水造成，身上無外傷，已採集身上檢體，除了方便後續進行DNA比對身分外，並檢驗體內是否有殘留毒藥物，並進一步釐清真正死因。

嘉義縣警察局朴子分局指出，近來在縣境分局並無向警方通報協尋的相關失蹤人口，且發現至今，仍無民眾出面指認，籲請民眾若家中有疑似的失蹤人口，儘快與朴子分局聯繫。

朴子溪 東石 浮屍

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