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他趁門沒關或尾隨闖公寓行竊 偷LV愛馬仕精品包…價值逾20萬
陳姓男子是慣竊，特別挑選公寓行竊，日前闖入他人住家偷走金項鍊、LV、愛馬仕精品包等物品，得手總價值超過20萬元，屋主氣的報警，警方調閱監視器畫面，日前持拘票、搜票逮捕他，他否認犯行，但警方在他家找到竊盜工具，罪證確鑿依加重竊盜罪送辦。
中正二廈門街派出所4月接連獲報，轄內有住戶遭闖空門，調閱監視器畫面發現是同一名犯嫌，清查身分是有竊盜前科的陳男（42歲），他挑選公寓下手，趁門沒關，或是尾隨他們進入，再用工具破壞門鎖、窗戶闖入行竊。
陳男接連得手現金一萬元、金項鍊、LV、愛馬仕精品包等物品，總價值超過20萬元，專案小組上月底持拘、搜票至他永和住處逮人，他堅決否認犯行，但警方在他家找到竊盜工具，同時比對監視器畫面身形特徵確認就是他，警詢後依加重竊盜罪送辦。
警方呼籲，民眾外出務必記得緊鎖門窗，建議加裝保全系統，若遇可疑人士於住家外徘徊，可撥打110請警方到場了解。
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