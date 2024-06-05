台中店家遭竊萬餘元貨款 貼文臉書引出民眾自PO數起竊案待清查
台中市大里區中興路二段1店家，昨天凌晨遭竊賊侵入，竊走收銀台內現金萬餘元。店家在臉書上公布監視器錄下的竊賊影像，警方今表示，已鎖定特定對象追緝中，也同時公布竊賊騎著腳踏車輕鬆離去的畫面。
此一竊盗案在臉書上公布後，引起許多臉友回響。有太平市民說，3月底也曾被類似手法竊走5萬6千元，還有人說「怎麼跟上次南區那個那麼像」以及「貌似高級上班族，只上不到8小時當天現領，大夜班的，神出鬼沒！上班地點各大資源回收站！這樣你懂嗎？」都賴警方進一步清查。
從店家公布的竊賊影像發現，這名竊賊頭髮已鬢白，穿著拖鞋，但還頗似熟練的戴著手套犯案，他在抬起頭時被拍下臉部畫面，不過因為戴著口罩，無法看到整個臉部。
被竊店家說，昨天凌晨零時57分，店裡的後門柵欄處紗面被剪破，小偷從外面伸手將鎖打開潛入，偷走了萬元貨款，得手後立刻離開，整個過程不到5分鐘。他們1時20發現報警，但因後門防火巷窄小陰暗，監視器沒有拍到離開的方向。
店家說，發文並提供監視器畫面提醒商家及住戶們，注意財物且留意身邊的可疑人士，歡迎大家指認或提供相關線索。
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