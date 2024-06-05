國軍表兄弟河濱飲酒 他跳水「游到對岸折返」失蹤至今
國軍人員江姓、田姓表兄弟昨晚在台北市美堤河濱公園飲酒，江男提議跳水游至基隆河對岸折返，未料下水後遲未上岸，田男見狀報案求救，搜救隊徹夜打撈至今仍未果，警方正通知田男及江男家屬到案釐清案情。
據悉，27歲江男是國軍空軍總司令部人員，表弟田男則是陸戰隊員，平常在桃園工作，2人昨勤餘時間相約聚會，輾轉到台北市大直橋下、美堤河濱公園飲酒聊天，幾瓶啤酒下肚，江男興起對田男戲稱「敢不敢跳水游到對岸折返？」隨後跳水游向對岸。
田男初步供稱，昨晚約9時45分目視江男游至基隆河中央，後續因天色昏暗，不見人影，他旋即於9時50分撥打119求助。
警方表示，搜救隊介入搜救，自昨晚10時至今早仍未發現江男，警方正通知田男及江男家屬到案製作筆錄釐清案情。
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