宜蘭大同鄉八旬翁疑巡視果園失足墜谷亡 遺體尋獲
宜蘭縣大同鄉南山村1名80餘歲的卓姓老翁，昨天晚上疑似巡視自家果園時不慎失足，跌落約12到15公尺深的山谷中，家屬今天上午報案，消防局人員趕到現場時，卓翁明顯死亡，目前已將遺體拉出，警方將持續調查詳細死因。
消防局今天上午7時41分獲報，大同鄉富山農場往下1公里工寮處有人墜谷，出動大同分隊與義消前往，7時55分許抵達現場發現墜谷的老翁，8時13分接觸，29分拉上山谷上方平台，老翁已明顯死亡，遺體交給警方處理；警方尚在調查死因，後續將送地檢署相驗。
據了解，卓姓老翁是土生土長的南山村人，也是南山部落的原住民，長年種植柿子等水果；失足地點附近恰好是他的果園，昨天晚上很可能是去巡視水果，卻不慎失足。老翁家屬發現他徹夜未歸，今天上午報案，卻得來噩耗，只能強忍悲痛處理後事。
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