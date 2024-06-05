宜蘭大同鄉八旬翁疑巡視果園失足墜谷亡 遺體尋獲

宜蘭縣大同鄉南山村1名80餘歲的卓姓老翁，昨天晚上疑似巡視自家果園時不慎失足，跌落約12到15公尺深的山谷中，家屬今天上午報案，消防局人員趕到現場時，卓翁明顯死亡，目前已將遺體拉出，警方將持續調查詳細死因。

消防局今天上午7時41分獲報，大同鄉富山農場往下1公里工寮處有人墜谷，出動大同分隊與義消前往，7時55分許抵達現場發現墜谷的老翁，8時13分接觸，29分拉上山谷上方平台，老翁已明顯死亡，遺體交給警方處理；警方尚在調查死因，後續將送地檢署相驗。