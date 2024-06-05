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影／警界蔡依林「小貝」跨外縣市助講 與豐原警合拍防詐宣導影片

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

警察和消防界的網紅很搶手，友軍常商借請求支援拍宣導影片，效果很好，在高雄的網紅女警「飛天小女警-小貝」受邀和台中市豐原警分局合作拍防詐宣導影片，也宣導警察節抽獎活動，網紅上場很吸睛。

「飛天小女警-小貝」在社群軟體Instagram上有超高人氣，她任警職，學舞多年，舞蹈功力高，被稱是警界的蔡依林，被警察耽誤的舞者。

豐原警分局與女警「小貝」首度合作拍攝防詐宣導影片，以近年來詐騙被害金額最高的假投資詐騙手法為主軸，提醒防制詐騙，因應615警察節的到來，也結合網紅宣導影片辦理網路抽獎活動，活動自6月5日至20日為期15五日，活動獎項多，共50個獎項。

活動期間內，到豐原警分局臉書粉絲專頁「豐原警好讚」抽獎貼文按讚，新邀請3名臉書好友追蹤該粉專，於抽獎貼文下方「詐騙很會唬快打165、警察很辛苦嫌犯全逮捕」並tag該3名好友，即可參加抽獎，活動結束將由臉書官方抽獎小幫手，隨機抽出LEGO警察行動指揮車組、LEGO消防救援船組、LEGO漢堡餐車、LEGO警察車積木組、寶可夢陀螺隊戰組、超人力霸王對決場景組、超人力霸王傑洛公仔、超人力霸王可動積木公仔群星版盲盒、角落小夥伴雲霄飛車組、寶可夢小公仔、波力拼裝車等各種獎項，還有特別加碼獎。

豐原分局長林大為表示，LEGO樂高、奧特曼、寶可夢等都是受小朋友歡迎的卡通動漫角色，獎項頭獎至玖獎都吸引人，這次有許多LEGO商品讓小朋友除了玩積木還能提升專注力、手眼協調能力等，希望透過輕鬆活潑的宣導方式，讓預防詐騙觀念更貼近民眾日常生活，讓全民擁有反詐意識、一同防詐。

台中市豐原分局與警界蔡依林「小貝」合作，拍防詐宣導影片，也宣導警察節網路抽獎活動。圖／警方提供
台中市豐原分局與警界蔡依林「小貝」合作，拍防詐宣導影片，也宣導警察節網路抽獎活動。圖／警方提供
台中市豐原分局與警界蔡依林「小貝」合作，拍防詐宣導影片，也宣導警察節網路抽獎活動。圖／警方提供
台中市豐原分局與警界蔡依林「小貝」合作，拍防詐宣導影片，也宣導警察節網路抽獎活動。圖／警方提供

詐騙 警察 豐原

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