金門警疑涉詐欺及洗錢防制法罪 警方自檢移送地檢偵辦
金門縣警察局驚傳保安隊一名張姓員警日前遭金城分局查獲，涉嫌將名下金融機構帳戶交付詐團使用，雖然張姓員警聲稱是金融卡遺失遭到冒用，否認有涉案情事；金門縣警察局晚間表示，因案件被害人提出詐欺告訴，該局已將張男依涉犯詐欺及洗錢防制法等罪嫌，主動報請福建金門地方檢察署偵辦。
在金門縣警察局服務10多年的張姓員警在今年3月間接獲銀行來電稱，其名下所有帳戶，陸續匯入多筆匯款，因有被害人向內政部警政署165反詐騙諮詢專線諮詢並報案後，遭列為警示帳戶。
警方表示，雖然張男稱並未將帳號及金融卡交予他人使用，是接獲金融機構通知帳戶遭列警示帳戶後才知遭盜用，也不知金融卡於何時遺失遭到冒用，否認有涉案的情事；但案經被害人提出詐欺告訴，該局仍將張員依涉犯詐欺及洗錢防制法等罪嫌，主動報請福建金門地方檢察署偵辦。有關張員行政責任及相關人員考核監督不周責任，待後續偵審結果再行擬議。
據了解，張姓員警曾跟友人表示，他這個帳戶已經多年沒用，當初是為了買賣房子才設立，不知道為何最近會被詐騙集團盜用，他也「霧煞煞」。
金門縣警察局強調，對於員警違法違紀案件，均主動調查，依法嚴處，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」立場，及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，全力配合司法調查。
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