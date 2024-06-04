唐治平母親「開不出死亡證明」暫冰存 傍晚短暫現身警局又失聯

藝人唐治平的母親昨天陳屍在新北市淡水住處頂樓，卻傳出他精神狀況不穩，兩度拒絕認屍，後來又不接電話，連今天相驗遺體也沒到場，被檢察官要求直接去地檢署報到。他在傍晚近6時突然前往警分局，但僅短暫停留即離開，沒到派出所也沒去地檢署。

唐治平和73歲母親同住在淡水，社區監視器拍到唐母於1日凌晨1時許，獨自搭乘電梯到15層頂樓陽台，便未再下樓。2天半之後，鄰居昨天下午1時許在頂樓牆角發現老太太遺體，連忙報案。

警方通知唐治平到頂樓指認、以及到派出所做筆錄，他都精神恍惚無法正常詢答，兩度否認死者是媽媽、拒絕認屍，員警輾轉找到唐的表妹才確定死者身分無誤。

今天中午案件送到士林地檢署，排定下午3時在板橋殯儀館相驗，警方從1時許開始聯繫，唐治平都沒接電話，後來只有他表妹到殯儀館，但非直系親屬無法代表簽收死亡證明，遺體沒辦法發還，只能暫冰存。

檢察官後來將相驗屍體證明書交給警方，要求轉交給唐治平，並通知他到地檢署做筆錄。員警下午直接去家裡找人，但是無人應門，持續打手機直到傍晚5時許終於接通，趕緊說明檢察官交代事項，唐治平只說他下午不在家，允諾會找時間到警局拿相驗證明書，但是沒約時間就掛斷，員警接著再打，便又沒人接電話。

接近傍晚6時，唐治平突然前往淡水警分局偵查隊，看起來精神狀況還是不太穩定，當時他想找承辦偵查佐詢問相驗的情形，但偵查佐尚未返隊，其他員警告知他必須直接去找檢察官做筆錄，唐治平便離開警分局。但是他沒到派出所領取相驗證明書，也還沒去地檢署。