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台11線兩車對撞車頭全毀 無照男疑轉彎跨越雙黃線釀禍

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣壽豐鄉水璉隧道前、台11線22公里處發生車禍，在今天下午5時左右，有一輛營業大貨車與一輛自小客車對撞，呂姓男子駕駛自小客車南下，疑似在彎道轉彎不慎，跨越雙黃線，撞上對向大貨車，導致呂男左手骨折、四肢擦挫傷，大貨車駕駛林男也有擦挫傷，詳細車禍原因尚待警方調查。

吉安警分局水璉派出所指出，初步調查事故原因，自小客車南下超越雙黃線，疑在彎道時跨越雙黃線，對撞對向的大貨車，車上2名男駕駛擦挫傷，皆意識清楚。這起車禍造成白色自小客車車頭全毀，大貨車則直接翻車倒在路中央，一度造成交通阻塞。

經警方調查，自小客車駕駛呂男，沒有合格駕照，大貨車駕駛林男，有合格駕照，2人酒測值都是0，在台11線22公里處雙方發生對撞車禍。呂男頭部輕微擦挫傷、左手骨折、四肢擦挫傷，林男也有擦挫傷，皆送往慈濟醫院治療。

台11線22公里處，今天下午發生對撞車禍，造成大貨車直接翻車倒在路中央，一度造成交通阻塞。圖／民眾提供
台11線22公里處，今天下午發生對撞車禍，造成大貨車直接翻車倒在路中央，一度造成交通阻塞。圖／民眾提供
花蓮縣壽豐鄉水璉隧道前今天下午發生車禍，白色自小客車車頭全毀，駕駛呂男竟無照駕駛。圖／民眾提供
花蓮縣壽豐鄉水璉隧道前今天下午發生車禍，白色自小客車車頭全毀，駕駛呂男竟無照駕駛。圖／民眾提供

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