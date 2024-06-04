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蘇丹紅食安案 保欣負責人劉慶士「摻1億分之一進辣椒粉毫無意義」
新北地方法院今審理全台蘇丹紅之亂重要源頭之一，新北市樹林區保欣企業負責人劉慶士涉嫌自對岸河南進口毒辣椒粉入台，還在知情下回收轉賣給其他食品業者，劉男今出庭時，否認故意轉售，供稱是管理不周才將驗出蘇丹紅的辣椒粉不小心又轉賣出去，其律師並強調，驗出的蘇丹紅含量僅1億分之一，這樣的刻意添加若說是為了增加色香味是毫無意義。
檢方日前依涉犯刑法詐欺取財及違反食品安全衛生管理法等罪起訴劉男，並斥責劉男為牟私利，罔顧食安及國人健康，引發大眾恐慌，犯後對自己明知原料含有蘇丹紅成分卻毫不在意，犯後態度不佳而求處重刑。
起訴指出，劉男於去年10月底，向中國大陸天慧貿易訂購由河南省三禾藥業有製造的13000公斤紅辣椒粉，並將其中3000公斤賣給小磨坊。後來小磨坊自行將辣椒粉送驗後，發現含有「蘇丹色素三號」成份，於是在去年12月間辦理退貨，並告知劉男此事。
不料劉男明知如此，仍將這批毒辣椒粉繼續賣給濟生、信實、母指料王等下游業者共上萬公斤。所幸後來蘇丹紅風暴擴大，上述下游業者均將毒辣椒粉紛紛退回給保欣，由衛生單位和檢警緊急查扣。
劉男供稱，自己是保欣主要經營者，同時負責對外採購和對內銷售，檢方指控他將同一批號的退貨再轉賣，但批號只是貨運上的分類，其實是規格、內容都不同的辣椒粉，因為賣給小磨坊的產品是客製化的，因為疏失不小心再賣給濟生，並非故意。
劉男還說，自己曾做過實驗，純粹磨辣椒粉就不會有蘇丹紅，但連同包裝的塑料磨粉就會有，因此他推論是辣椒粉驗出蘇丹紅是被汙染，但因該實驗是私下進行對照，因此未留下任何紀錄可供佐證。
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