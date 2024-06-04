嘉縣落水屍身分難辨 警方靠西裝褲「一串代碼」找到人

嘉義縣六腳鄉松山橋下北港溪水域昨天出現浮屍，指紋未建檔、屍體腐敗難以辨認，警方鍥而不捨調查，發現褲頭標籤為嘉義市一間西裝店訂製，「以褲尋人」至西裝店詢問，聯絡上死者家屬，疑為走失多日的吳姓老翁，檢方6月7日將解剖釐清死因。

嘉義縣消防局昨天早上在六腳鄉松山橋下的北港溪南岸打撈浮屍，出動IRB船艇及無人機確認位置，發現男屍已無呼吸心跳、明顯死亡，無身分證明文件，後續交由現場員警處理，採集死者指紋未比中特地對象，屍體浮腫也難以辨認長相。

警方鍥而不捨繼續調查，在死者褲頭發現嘉義市英倫西服名店的標籤，標示「36、5000」，向西裝店老闆娘詢問得知，36為西裝褲腰圍，5000為訂製人代號，是吳姓老翁訂製的西裝褲，警方循線聯絡上家屬，得知吳姓老翁平時獨居，已通報失蹤6日。