吊車撞上限高桿卡住受困 新北永和環河東路回堵

1輛吊車今天下午行經新北市永和環河東路時撞上限高3.8公尺的限高桿，吊車卡住受困，造成車流回堵，警方到場管制與指揮交通，截至晚間6時許，事故現場仍在處理中。

永和警分局表示，下午3時10分據報，1輛載著鋼梁的吊車於永和區環河東路一段與豫溪街191巷口撞擊到限高桿，遭撞歪倒的限高桿造成吊車卡在路中動彈不得。

警方表示，此事故造成環河東路中正橋到永福橋段塞車，獲報後立即派員到場管制與指揮交通，並要求肇事吊車廠商盡速幫助吊車脫困。截至晚間6時許，事故現場仍在處理中。

永和警分局交通分隊長洪萬億指出，全案將依道路交通管理處罰條例第29條規定，開罰新台幣3000元至1萬8000元，另由新北市政府養護工程處向肇事駕駛提出求償。