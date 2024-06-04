嘉義朴子溪殘缺無名浮屍 6月5日解剖釐清死因

嘉義縣東石鄉朴子溪南堤岸邊日前發現1具赤裸浮屍，雙腳膝蓋下全無、雙手僅剩骨頭，全身腐敗，死亡逾7天，明天將解剖釐清死因；警籲有家屬失蹤的民眾聯繫朴子分局協尋。

檢警今天表示，1名漁民5月30日下午在東石鄉網寮村的朴子溪南堤岸邊附近作業時，發現1具浮屍在水上飄流，通知東石消防分隊，並利用漁民的竹筏，將浮屍打撈上岸；浮屍身上衣物遭海浪沖走，且雙腳膝蓋下全無、雙手僅剩骨頭，疑遭魚群啃食。

檢警於5月31日相驗，浮屍疑為中年婦人，全身腐敗，無法進一步察看身上特徵，死亡時間逾7天，將於明天安排解剖，釐清死者生前或死後落水，並採集身上檢體，方便後續進行DNA比對身分。

嘉義縣警察局朴子分局指出，近來在縣境分局並無向警方通報協尋的相關失蹤人口，籲請民眾若得知有疑似的失蹤人口，儘快與朴子分局聯繫。