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母親陳屍住家頂樓相驗竟不到場 檢要求唐治平直接向地檢署報到

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

藝人唐治平的母親昨天陳屍在新北市淡水住處頂樓，據傳警方找到唐的時候，他不但精神恍惚無法詢答，甚至兩度拒絕認屍，就連檢方今天下午相驗都未到場。檢察官要求警方必須找到唐治平，通知他直接向地檢署報到。

唐治平的73歲母親是在1日凌晨1時許，獨自搭乘電梯上社區15層頂樓陽台，便未再下樓。鄰居昨天下午1時許到頂樓準備晾衣服，發現老太太遺體。警方獲報趕抵，在遺體旁找到門禁磁扣，比對住戶資料確認住址。

當員警到家裡找到唐治平，並不認識他，帶至頂樓現場，社區警衛和住戶都聞到唐治平身上有酒味且神智不清，竟聲稱「這不是我媽媽」。後來通知他到派出所做筆錄，唐仍精神恍惚無法正常詢答，員警拿出死者證件比對，他再度否認、拒絕認屍。警方最後找到唐的表妹才完成指認。

鄰居透露，他們家裡只有母子二人同住，租屋至今大約一年多，但聽說已經積欠租金將近半年。平常唐母都會到社區閱覽室看報紙，唐治平則常常拎著酒瓶閒晃，但沒到酒醉吵鬧滋事需要報警的程度。

檢方今天下午3時在板橋殯儀館相驗遺體，員警卻聯絡不上唐治平，最後只有他表妹到場。檢察官驗後指示遺體暫冰存，並要求警方必須找到唐治平，通知他直接到士林地檢署做筆錄。

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藝人唐治平的母親昨天陳屍在新北市淡水住處頂樓，據傳警方找到唐的時候，他不但精神恍惚無法詢答，甚至兩度拒絕認屍，就連檢方今天相驗都未到場。檢察官要求警方必須找到唐治平，通知他直接向地檢署報到。聯合報系資料照
藝人唐治平的母親昨天陳屍在新北市淡水住處頂樓，據傳警方找到唐的時候，他不但精神恍惚無法詢答，甚至兩度拒絕認屍，就連檢方今天相驗都未到場。檢察官要求警方必須找到唐治平，通知他直接向地檢署報到。聯合報系資料照

住戶 檢察官 鄰居

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