一根中指爆衝突 保全遭醉漢住戶痛毆送醫命危

新北市41歲鄭姓男子今天凌晨酒後返回永和住處時，因不勝酒力在社區大門口喧嘩，56歲陳姓保全聽聞後出面制止，鄭男不滿竟對陳男比中指，雙方因而發生口角進而引發肢體衝突。過程中陳男遭鄭男毆打倒地失去呼吸心跳。救護人員趕抵將陳男送醫，所幸經急救後恢復生命跡象，目前鄭男已被警方依殺人未遂送辦。

據了解，涉嫌殺人未遂的鄭姓男子，昨天晚間與友人至台北市聚餐飲酒，今天凌晨1時許結束後返回永和區環河西路一段社區大樓住處。鄭男因酒醉在大門口大喊要陳姓保全幫忙開門，陳姓保全聽聞後出面制止後返回管理室。當鄭男進入大門經過管理室時，竟對陳男比出中指，引起陳男不滿雙方發生口角。

不料雙方衝突越演越烈進而發生互毆，過程中陳男遭鄭男推擠撞柱及痛毆倒地竟當場失去意識，一旁同事發現陳男不對勁立即報警。永和警方獲報趕抵，發現陳男失去呼吸心跳，立即通報救護車將陳男送醫。陳男經醫院急救後恢復生命跡象，但因傷勢嚴重狀況不樂觀，還在加護病房急救中。行凶的鄭男當場被警方逮捕，詢後依殺人未遂罪嫌移送法辦。

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