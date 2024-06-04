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杜絕端午走私 海巡威力掃蕩高屏沿海

中央社／ 高雄4日電

為防端節前走私蠢動，海巡署南部分署3日起針對高、屏海域及海岸。連續實施2天威力掃蕩，由第7、8巡防區指揮部派遣100多人，出動機動雷達車等科技偵蒐裝備查緝。

海洋委員會海巡署南部分署新聞稿指出，查緝勤務由第7、第8巡防區指揮部統合岸巡、海巡及查緝隊等，派遣3艘巡邏艇、22部巡邏車、18台巡邏機車、111名巡邏人員，針對高屏沿海地區及小琉球離島實施擴大威力掃蕩。

自3日晚間至4日上午共清查4處碼頭、5處港口、4處防風林、29處灘岸及盤查5車、7人。目前查無不法，將持續查緝提升邊境整體安全防護。

南部分署表示，為防杜不法走私農漁畜產品、菸、酒或動物活體入境，危害民眾身體健康及經濟，藉威力掃蕩行動有效嚇阻犯罪，確保人民生命財產安全，民眾發現走私偷渡或不法行為撥打海巡署「118」報案專線。

小琉球 海巡署 走私

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