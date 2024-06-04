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桃園2國小女童泳課突不適送醫 可能是這原因造成

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大溪區一所國小4年級學生今天上午前往一家室內游泳池，進行游泳教學課程，其中吳姓、魏姓女童進行教教學測驗時，疑似不慎吸入水中氯氣，造成身體不適，老師發現緊急送醫治療後沒有大礙，2名女童在家長、老師陪同下休息和進食恢復中。

桃園消防局表示，今天上午接獲119通報，2名國小女童疑似在游泳池吸入水中氯氣，造成喘氣身體不適，救護人員緊急送醫治療後，身體沒有大礙。

校方表示，該校4年級學生有游泳教學課程，今天有3班約100名學生，前往附近一家游泳池，進行游泳課程最後一堂課及測驗，2名女童太緊張，可能過度換氣，疑似吸入水中氯氣，產生不適，由2名老師陪同送醫，並通知家長到醫院，經治療沒有大礙和恢復進食，並建議游泳池業者做好泳池氯氣控管，避免泳客不適。

市政府衛生局表示，該局每月都會對各游泳池進行水質餘氯量檢驗，要求游泳池的自由有效餘氯量應保持在百萬分之1至百萬分之35範圍，否則不合格，經查大溪這家泳池5月查核水中餘氯符合規定並未超標。

桃園市大溪區2名國小4年級女童游泳教學測驗，疑似不慎吸入水中氯氣身體不適送醫，示意圖非本案泳池。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪區2名國小4年級女童游泳教學測驗，疑似不慎吸入水中氯氣身體不適送醫，示意圖非本案泳池。記者曾增勳／攝影

桃園 游泳池 衛生局

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