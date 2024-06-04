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藝人唐治平母親陳屍住家頂樓 他精神恍惚無法詢答

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

藝人唐治平2021年曾入圍金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，他的母親昨天被鄰居發現陳屍社區頂樓，但是唐治平精神狀況不穩，渾然不知母親離家2天半，也無法正常詢答。圖／本報資料照
藝人唐治平2021年曾入圍金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，他的母親昨天被鄰居發現陳屍社區頂樓，但是唐治平精神狀況不穩，渾然不知母親離家2天半，也無法正常詢答。圖／本報資料照

藝人唐治平的73歲母親昨天在新北市淡海新市鎮住家頂樓陽台，被鄰居發現陳屍牆角，警方初步勘驗並未發現外力介入跡象，並查出1日凌晨便已獨自搭電梯上樓，但同住的唐治平卻渾然不知母親離家2天半，且精神狀況不穩無法正常問答。

警方是在昨天下午接獲報案，淡水區新市一路某社區住戶，約下午1時40分到15層頂樓陽台準備晾衣服，赫然發現牆角有1個老太太坐在椅子上不動，連忙請警衛查看後報案，員警和消防隊員趕抵，發現已有屍斑、確認死亡多時，未送醫。

警方調閱社區監視器，確定死者是住戶，上周六1日凌晨1時許獨自搭乘電梯上頂樓，未再下樓，隨即前往住家通知家屬。據了解，該戶只有一對母子同住，員警登門通知時，只有唐治平獨自在家，但員警不認識他，不知道是藝人，他也沒像外傳喝酒爛醉。

可是唐治平完全不知道母親出門已經2天半，且精神狀況很不好，說話顛三倒四無法正常詢答，警方只好另外通知死者的姪女協助指認身分。由於現場沒有打鬥跡象、死者身上無抵禦性傷痕、未找到遺書，警方初步排除外力介入，報請檢察官司法相驗。

藝人唐治平2021年曾入圍金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，他的母親昨天被鄰居發現陳屍社區頂樓，但是唐治平精神狀況不穩，渾然不知母親離家2天半，也無法正常詢答。圖／本報資料照
藝人唐治平2021年曾入圍金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，他的母親昨天被鄰居發現陳屍社區頂樓，但是唐治平精神狀況不穩，渾然不知母親離家2天半，也無法正常詢答。圖／本報資料照

住戶 電梯

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