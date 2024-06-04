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同床睡覺嬰兒棉被覆蓋全身亡 解剖查死因嬰兒猝死症父不起訴
27歲林姓父親今年2月間，和2個多月大的嬰兒同床共眠，不料，妻子進房沒看到小孩，林男被叫醒起身，驚覺小孩全身遭棉被覆蓋，臉部發紫無意識，送醫急救宣告不治。林父涉過失致死罪送辦，士林地檢署調查認嬰兒死因為「嬰兒猝死症」是自然死亡，給予林父不起訴處分。
不起訴書指出，林父今年2月13日中午12時許，在北市住家內，和年僅2個月大的小孩同床睡覺，直到妻子下午3時許進房，沒看到小孩，叫醒他後經翻找棉被，發現小孩全身被棉被蓋住，臉部發紫無意識，送醫急救宣告不治。
林父否認犯行，他供稱，當天早上7時許在床上睡著，中午12時許還有聽到妻子在照顧小孩，他就繼續睡，直到妻子說找不到小孩，他起身翻找棉被，發現小孩在他左邊腰部，臉色發紫無意識，緊急報案依救護人員指示施以ＣＰＲ。
檢方指出，小孩在當天下午4時許死亡，經相驗、法醫研究所解剖鑑定，小孩身上無明顯外傷，營養狀況中等，也沒有先天畸形、無窒息、無因毒藥物致死，死亡原因符合嬰兒猝死症。
法醫鑑定指出，嬰兒猝死症可能主要由嬰兒腦部、肺臟發育未成熟，影響正常心跳、呼吸，及腦部支配功能而猝死。此案嬰兒猝死症，死亡方式為自然死。
檢方認定，林父應照顧小孩，但仍難以預防發生嬰兒猝死症，難認定兩者間有因果關係，不能僅從同床共眠、小孩最後全身覆蓋棉被等就論罪，全案犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。
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