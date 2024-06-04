打電話回家教爸媽防詐 新北警赴中和高中防詐宣導

同學用手機告訴家人如何避免遭騙。記者黃子騰／翻攝

再過不到一個月各級學校即將放暑假，為讓學子瞭解詐騙造成的危害及損失，新北警少年隊、刑大今天上午至中和高中舉辦防詐宣導，向全校二年級7百名師生傳授投資詐欺的防範祕訣，並請同學即時用手機連線回家，告訴家人如何避免遭騙，讓現場同學全數化身反詐宣導種子在每個家庭中萌芽，共同守護家中資產。

據新北市詐欺防制辦公室統計，投資詐欺是近年來發生頻率最高的詐欺案件，佔比從2018年的6%增加至去年的34%，詐騙集團利用民眾錯失恐懼的心理，以保證獲利及穩賺不賠零風險的話術，誘騙民眾將自己畢生積蓄甚至貸款匯出至詐欺集團的人頭帳戶，導致被害人血本無歸。

新北市少年隊隊長廖睿辰以過去親身辦案經驗，讓學生瞭解投資詐欺的危害，甚至可能對家庭經濟造成重大危機，而家中長輩原本投資的美意卻陷入後悔深淵。因此身為家中一分子，即使是身為晚輩的同學們也能盡一份心力，透過宣導互動，使在場全體同學將投資詐騙手法及話術回傳給家人。